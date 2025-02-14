The Synopsys Software Integrity Group is now Black Duck®. Learn More

应用安全领域领导者已正式更名

Synopsys应用安全事业部(SIG)正式更名为Black Duck

软件漏洞快照 报告

了解10个最常见的web和软件应用程序漏洞

软件漏洞快照 报告

专为DevSecOps量身打造的一体化AppSec平台

无论测试一个还是数千个应用，都能随时随地一次性自动完成任何扫描

Slide 3

连续七年被评为应用安全领域“领导者”

了解Black Duck为何能在Gartner®应用安全测试评估的供应商中蝉联“领导者”

Application Security Testing
Slide 3

最大限度降低整个 SDLC 的业务风险

每个业务都是软件业务。无论您是直接向客户销售软件，还是依靠软件运营您的业务，Black Duck 都能够以您业务所需的速度，帮助您通过建立对您软件的信任来保护您的最终盈利。

<p>您的软件已经创建和组装。包括多个开源和似有代码。要构建用户可以信任的软件，您必须解决软件各个方面的安全性问题。</p><p><b><u><a href="/content/black-duck/en-us/solutions/software-supply-chain-security.html"><span class="text-color-black">保护软件的各个方面</span></a></u></b></p>

保护您的软件供应链的安全

构建用户可以信任的应用程序需要保护其中的所有内容。通过全面的软件物料清单(SBOM)管理符合供应链需求，并在整个应用程序开发生命周期中消除风险。

保护软件的各个方面

<p>通过软件实现业务转型，需要速度和敏捷性。编排并关联您的测试，可确保安全性不会降低您的速度，即使是有多个工具和供应商也是如此。</p><p><b><u><a href="/content/black-duck/en-us/solutions/devsecops.html"><span class="text-color-black">更快地提供安全的高品质代码</span></a></u></b></p>

将安全性纳入 DevOps

通过软件转换业务需要速度和敏捷性。通过针对DevSecOps的需求进行集成和优化简单、对开发人员友好的解决方案来保持生产力。

更快地提供安全的高品质代码

<p>安全软件不仅需要工具，您需要根据您组织的独特策略和业务目标，调整您的人员、流程和技术，以应对安全风险。</p><p><b><u><a href="/content/black-duck/en-us/solutions/security-teams.html"><span class="text-color-black">升级您的 AppSec 程序</span></a></u></b></p>

在企业范围内管理AppSec风险

大规模管理风险需要您控制工具蔓延，集中策略和报告，以实现单一的风险视图。让应用安全无处不移，您就可以改善您的风险状况并降低AppSec的总成本。

简化您的AppSec项⽬

软件安全领域公认的领导者

了解为什么我们的客户依靠 Black Duck 帮助他们建立对其软件的信任

2023年Gartner应用安全测试魔力象限报告

Black Duck连续七年被列入“领导者”象限

了解原因
Gartner 魔力象限

Forrester Wave SCA 领导者

Black Duck 被评为 2024年 Forrester Wave™ 软件组件分析领导者

了解原因
Forrester Wave SCA 领导者

Forrester Wave SAST 领导者

Black Duck 是 Forrester Wave™ 静态应用安全测试领域的领导者

了解原因
Forrester Wave SCA 领导者

根据您的角色应对风险

安全不能靠孤立单一的行为。安全是团队努力的成果，从开发人员到首席信息安全官以及其间的每一个人都应参与，通过明确的角色和职责以及明确的结果来予以实现。

编写代码时尽快保障代码安全

编写代码时尽快保障代码安全

以前所未有的速度、更轻松地构建安全、高品质、合规的软件。

了解更多
在不影响速度的情况下自动执行测试

在不影响速度的情况下自动执行测试

通过在开发管道中构建安全来保持速度和创新。

了解更多
OSSRA 2021

主动管理风险，关注最重要的事情

根据已定义的策略、自动化的工作流程和相关的风险洞察，确定优先级并采取行动。

了解更多

引号

Citi 和 Black Duck 开发的模式为团队培训提供了绝佳的机会 — 参与者之间可以开展动态协作，将知识应用于团队面临的常见情况和问题。

Peigi Maides
Citi AppSec 意识副总裁兼首席信息安全官办公室培训计划经理

阅读全文

详细了解我们如何帮助客户
详细了解我们如何帮助 FPT Software

引号

我们强烈建议所有企业使用 Black Duck AST 工具，特别是那些专注于代码质量至关重要的嵌入式系统的企业。

Do Van Khav
FPT Software 首席交付官兼执行副总裁

阅读全文

详细了解我们如何帮助客户
详细了解我们如何帮助 Blueyonder

引号

我们现在能够确保我们的产品在发布时没有开源许可风险和安全问题。

John Vrankovich
Blueyonder 首席架构师

阅读全文

详细了解我们如何帮助客户
©2025 Black Duck Software, Inc. All Rights Reserved