应用安全领域领导者已正式更名
Synopsys应用安全事业部(SIG)正式更名为Black Duck
Synopsys应用安全事业部(SIG)正式更名为Black Duck
了解10个最常见的web和软件应用程序漏洞
无论测试一个还是数千个应用，都能随时随地一次性自动完成任何扫描
了解Black Duck为何能在Gartner®应用安全测试评估的供应商中蝉联“领导者”
每个业务都是软件业务。无论您是直接向客户销售软件，还是依靠软件运营您的业务，Black Duck 都能够以您业务所需的速度，帮助您通过建立对您软件的信任来保护您的最终盈利。
大规模管理风险需要您控制工具蔓延，集中策略和报告，以实现单一的风险视图。让应用安全无处不移，您就可以改善您的风险状况并降低AppSec的总成本。
安全不能靠孤立单一的行为。安全是团队努力的成果，从开发人员到首席信息安全官以及其间的每一个人都应参与，通过明确的角色和职责以及明确的结果来予以实现。
Citi 和 Black Duck 开发的模式为团队培训提供了绝佳的机会 — 参与者之间可以开展动态协作，将知识应用于团队面临的常见情况和问题。
Peigi Maides
Citi AppSec 意识副总裁兼首席信息安全官办公室培训计划经理
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