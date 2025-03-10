开发主管

安全扫描可能会降低持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道的速度，因为扫描自动化通常为每次软件构建运行许多不同的 AppSec 工具，无论实际代码更改了多少，严重程度如何。这会导致摩擦，并可能降低开发速度。

所有这些扫描的结果还会导致开发人员的漏洞信息过载，开发人员必须自行决定要修复或过滤哪些漏洞信息。开发主管通常不会立即收到很有可能破坏构建的关键漏洞的通知。此外，安全团队无法持续向开发人员提供反馈或指导，来确定哪些类型的漏洞在其项目中具有最高优先级。

安全主管

对于安全而言，很难在数千个应用中全面执行其安全策略。此外，许多政策都包含在电子表格或 PDF 中，因此难以执行和扩展。按项目或应用重要性自动执行人工安全活动提醒（例如，人工代码审查或威胁模型）是另一个困难之处。安全主管也无法轻松地对他们最重要的事项实施安全关卡，因为他们通常对整个产品组合中最关键的应用风险缺乏了解。这些关键应用风险与安全策略无关，也不受安全策略的约束。