ソリューション
ユースケース
テスト手法別
業種別
ソリューション
ユースケース
AI生成コード
APIセキュリティ・テスト
AppSecプログラム統合
アプリケーション・セキュリティ・テスト
DevSecOps
EU Cyber Resilience Act Compliance
ソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ
AppSecリスク管理
コンテナ・セキュリティ
オープンソース・ライセンス・コンプライアンス
M&A
業界標準とコンプライアンス
テスト手法別
静的解析(SAST)
ソフトウェア・コンポジション解析(SCA)
動的解析（DAST)
インタラクティブ・アプリケーション・セキュリティ・テスト(IAST)
アプリケーション・セキュリティ態勢管理
プロトコル・ファジング
業種別
自動車
金融サービス
IoT／組み込み
ヘルスケア
官公庁
AI の利用とリスクのバランス 2025
お読みください
ブラック・ダック、顧客価値に関する調査（英語）
レポートを読む
EU Cyber Resilience Act をナビゲートする
お読みください
製品およびサービス
統合SaaSプラットフォーム
ツール
統合
サービス
企業情報
最新情報
リーダーシップ
ニュースルーム
ブログ
パートナー
キャリア
お問い合わせ
ニュースルーム
ブログ
Cybersecurity Research Center
なぜブラック・ダックは7年連続のリーダーなのか （英語）
レポートを読む
なぜブラック・ダックは7年連続のリーダーなのか （英語）
レポートを読む
ニュースリリース
ニュースリリース
ニュースリリース - 2024年11月27日
ブラック・ダック、「世界のDevSecOpsの現状2024」レポートを発表
ニュースリリース - 2024年11月18日
ブラック・ダック、独立系調査会社によりソフトウェア・コンポジション解析でリーダーに選出
ニュースリリース - 2024年11月14日
ブラック・ダック、最高収益責任者にSean Forkanを任命
ニュースリリース - 2024年10月1日
ブラック・ダック・ソフトウェアに社名変更
ニュースリリース - 2024年7月3日
日本の企業/団体の57％は過去1年間にソフトウェア・サプライチェーン攻撃を受け、 23％が攻撃の検知と対処に苦慮
ニュースリリース - 2024年5月8日
シノプシス、Polaris Software Integrity Platformに AIを活用したアプリケーション・セキュリティ・アシスタント機能Polaris Assistを追加
ニュースリリース - 2024年5月6日
シノプシス、ソフトウェア・インテグリティ・グループ事業の Clearlake Capital社とFrancisco Partners社への売却で正式契約を締結
ニュースリリース - 2024年4月17日
シノプシス、オープンソース・セキュリティ&リスク分析レポートを発表 コードベースの74%に高リスクのオープンソース脆弱性、前年から54%増加
ニュースリリース - 2024年4月17日
シノプシス、包括的なソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ対策のための 新ツールBlack Duck Supply Chain Editionを提供開始
ニュースリリース - 2024年3月21日
シノプシス、クラウドベースの新しい動的セキュリティ・テスト（DAST）ソリューションを発表 ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォーム「Polaris」で提供開始
ニュースリリース - 2024年2月28日
シノプシス｢BSIMM14トレンド＆インサイト・レポート｣を公開 アプリケーション・セキュリティ・テストの自動化が急拡大
ニュースリリース - 2024年1月30日
シノプシス、ソフトウェア脆弱性スナップショット・レポートを発表 脆弱性は減少傾向にあることが明らかに
ニュースリリース - 2023年11月14日
シノプシス、世界のDevSecOpsの現状を調査した最新レポートを発表
ニュースリリース - 2023年9月22日
シノプシス、静的アプリケーション・セキュリティ・テストに関する 独立系調査会社の評価で“リーダー”に指名される
ニュースリリース - 2023年8月21日
シノプシス、エンタープライズ規模のアプリケーションのセキュリティ・テストを簡素化する Software Risk Managerを発表
ニュースリリース - 2023年6月14日
シノプシス、ソフトウェア・コンポジション解析ソリューションに関する The Forrester Wave™ の評価で“リーダー”に指名される
ニュースリリース - 2023年5月24日
シノプシス、 2023年 ガートナー アプリケーション・セキュリティ・テスト分野のマジック・クアドラントで、 “リーダー”に7年連続で指名される
ニュースリリース - 2023年4月6日
シノプシス、RSA Conferenceにて次世代Polaris Software Integrity Platformを公開
ニュースリリース - 2022年10月12日
シノプシスのCode Sight Standard Editionが更に進化、IntelliJとの連携で機能拡張
ニュースリリース - 2022年8月30日
Log4Shellの脆弱性、SolarWinds社やKaseya社が被ったサプライチェーン攻撃を受けて、 最新調査の対象となった企業/団体の73%では、ソフトウェア・サプライチェーンのセキュリティ対策を大幅に強化していることが明らかに
ニュースリリース - 2022年6月27日
シノプシスが静的解析ソリューションCoverityを富士フイルムビジネスイノベーションに提供
ニュースリリース - 2022年6月22日
シノプシス、NTT Application Security社の買収を完了
ニュースリリース - 2022年3月8日
シノプシス、セキュアなソフトウェア開発を支援するCode Sight Standard Editionの提供を開始
ニュースリリース - 2021年12月15日
シノプシスとSCオートモーティブエンジニアリングが アプリケーション・セキュリティ・パートナー契約を締結
ニュースリリース - 2021年8月30日
シノプシスの静的解析ソリューションCoverity、 損保ジャパンの新たな基幹システム「SOMPO-MIRAI」の構築を支援
ニュースリリース - 2021年7月27日
シノプシス、新機能 Rapid Scanにより アプリケーション・セキュリティ・テスト・ソリューションを強化
ニュースリリース - 2021年6月9日
シノプシス、新しいアプリケーション・セキュリティ・オーケストレーション・ソリューションを発表
ニュースリリース - 2016年4月8日
シノプシス、ULが新たに立ち上げたサイバーセキュリティ・プログラムに協力