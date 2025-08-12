AppSecポリシーの実装と管理を一元化することで、ポリシーを一度設定すれば、使用しているセキュリティ・ツールに関係なく、すべてのアプリケーションとチームに一貫して適用できます。

リスク許容度に基づいてテストを自動的に調整し、開発のマイルストーンに合わせて最適化します。必要なときにセキュリティ・テストを実行できるようにすることで、不要なスキャンを減らし、開発プロセスのボトルネックを回避します。

セキュリティを開発ワークフローに直接統合することで、セキュリティを固有の工程の一部として開発プロセスに組み込みます。

AppSecポリシーの効率化