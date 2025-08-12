セキュリティ・ツールの急増により、システムが複雑化して開発速度が低下するとともに、全体的なリスク管理態勢が低下し、セキュリティ・ツール・スタックの実装、保守、サポートにかかる運用コストが上昇する可能性が生じています。ブラック・ダックは、統合に対する独自のアプローチを採用し、ベンダーやツールの数を減らすだけでなく、アプリケーション・セキュリティ（AppSec）プログラム全体の効率とリスク管理態勢を改善します。
セキュリティ・ツールの無秩序な増加は、SDLCに摩擦が生じたり、セキュリティ手順がスキップされる原因となり、ツールやチーム間でポリシーの実装に一貫性がなくなります。
ツールが増えると、関連のない調査結果が膨大に発生し、重要な問題が見落とされる可能性があります。アプリケーションやビジネスのリスクの全体像を一元的に表示する方法はありません。
複数のツールの実装と管理にリソースが浪費され、開発チームはコンテキストや優先順位のない問題のトリアージに多くの時間を費やすことになります。
AppSecポリシーの実装と管理を一元化することで、ポリシーを一度設定すれば、使用しているセキュリティ・ツールに関係なく、すべてのアプリケーションとチームに一貫して適用できます。
リスク許容度に基づいてテストを自動的に調整し、開発のマイルストーンに合わせて最適化します。必要なときにセキュリティ・テストを実行できるようにすることで、不要なスキャンを減らし、開発プロセスのボトルネックを回避します。
セキュリティを開発ワークフローに直接統合することで、セキュリティを固有の工程の一部として開発プロセスに組み込みます。
すべてのセキュリティ・ツールの結果を一元化して集約、正規化、優先順位付けすることで、開発チームに影響するノイズを軽減します。これにより、開発者は修正の内容、順序、期日に注目できるため、セキュリティの低下を招くことなく開発プロセスを進めることができます。
ポリシー管理、テスト・オーケストレーション、問題の優先順位付けを一元管理することにより、ステークホルダーはリアルタイムの実用的な解析結果を迅速に得ることができます。これにより、コンプライアンスを維持し、アプリケーション/チーム全体、または企業全体のリスク状況を報告できます。
AppSecプログラムの管理とレポート作成を単機能のセキュリティ・ツールから取り除くことで、テストの実行に使用するツールとベンダーをよりシームレスに統合できます。
ブラック・ダックは、業界をリードするアプリケーション・セキュリティ・テスト・ソリューションのポートフォリオを提供し、統合作業を強力にサポートします。Black Duck以外の声も聞いてください。
ブラック・ダックが5つのユースケースで最高のスコアを獲得した理由をご覧ください