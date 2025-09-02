ソフトウェア・ポートフォリオにおける、複雑で急激に変化するセキュリティおよびコンプライアンスのリスクを予測して対応するために役立つ専門知識やプログラミングをご提供しています。
アプリケーション・セキュリティの成熟度のあらゆる段階で質問事項が生じることでしょう。うまく機能している点としていない点、開始、発展、成功のための方法に関する知識が必要になります。
ブラック・ダックのコンサルティング・チームが答えを見つけるお手伝いをします。
BSIMM評価に参加された場合、アプリケーション・セキュリティ・プログラム全体の現状を示すスコアカードをお渡しします。4つの共通ドメイン、12のプラクティス、200以上のメトリクスにわたるベンチマーキングにより、同業他社と比較した場合の自社のAppSecプログラムの格付けを簡単に確認できます。
マチュリティ・アクション・プラン（MAP）では、実践的なガイダンスを含む詳細な手順を示した計画を提示し、セキュリティ・プログラムに関する資金調達の優先順位付け、リソースの効率化、アプリケーション脆弱性の全体的なリスク低減を支援します。プランごとに新しいソフトウェア・セキュリティ・プログラム（SSP）、オープンソース、CI/CD、クラウド、DevSecOpsなどの設計と実装のガイダンスを含むセキュリティ・ロードマップが用意されています。
セキュア開発成熟度モデル（BSIMM）レポートは、10年以上にわたり、CISO（Chief Information Security Officer：最高情報セキュリティ責任者）やセキュリティ・チームが同業他社との成熟度の比較を行う際に役立つ尺度と青写真を提供しています。測定データとベンチマーク・データはBSIMMの参加組織から得られたものであるため、現在実施されているAppSecプログラム戦略をじかに見ることができます。BSIMMレポートは、AppSecの成熟度評価の基準を提供し、セキュリティ専門家同士をつなぐコミュニティの役割を果たし、対策アクションプランの策定を支援する推進モデルです。