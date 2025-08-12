コードの品質とセキュリティを向上させるための幅広く深い言語サポート

Coverityは、22のプログラミング言語、200以上のフレームワーク、および多くの一般的なinfrastructure-as-codeプラットフォームとファイル形式の包括的な解析を提供します。

Coverityの言語サポートおよびCWEカバレッジの詳細をご覧ください。