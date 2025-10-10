最新の記事

Black Duck Logo on Dark Background
Xz Utils のバックドアとは何か : サプライチェーン攻撃について知っておくべきこと
Fred Bals

Apr 24, 2025 | 1 min read

AppSec Security Software Complexity Visualization
AppSec の複雑さを乗り越える
Charlotte Freeman
Charlotte Freeman

Mar 11, 2025 | 1 min read

Software Vulnerability Snapshot Report Thumbnail
ソフトウェア脆弱性スナップショットレポートの調査結果
Fred Bals

Dec 18, 2024 | 1 min read

Global DevSecOps Background Thumbnail Alt
「世界の DevSecOps の現状 2024」から得られた知見
Fred Bals

Nov 26, 2024 | 1 min read

Black Duck Logo On Black Background
Black Duck、その羽ばたきの時
Jason Schmitt

Sep 30, 2024 | 1 min read

Black Duck Logo on Dark Background
ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティリスクの変化
Fred Bals

Jul 02, 2024 | 1 min read

セキュリティ・リスクの管理

2024 OSSRA Report Cover Art
2024 OSSRA レポート：オープンソース・コンポーネントの古いコードのリスク
Fred Bals

Apr 16, 2024 | 1 min read

BSIMM14 Software Security Trends Report
BSIMM14：ソフトウェアのセキュリティ・プログラムの改善に役立つトレンドと推奨事項
Black Duck Editorial Staff
Black Duck Editorial Staff

Feb 27, 2024 | 1 min read

Cross-Site Scripting Code Example Image
クロスサイト・スクリプティングが依然として問題である理由
Charlotte Freeman
Charlotte Freeman

Nov 14, 2023 | 1 min read

Black Duck Logo on Dark Background
悪意のあるコードのソースを明らかにするための検出手法
Mike McGuire
Mike McGuire

Sep 11, 2023 | 1 min read

Black Duck Logo on Dark Background
Pluck CMSの脆弱性CVE-2023-25828の詳細
Matthew Hogg
Matthew Hogg

Aug 28, 2023 | 1 min read

Black Duck Logo on Dark Background
Software Risk ManagerでAppSecプログラムの管理を簡素化
Black Duck Editorial Staff
Black Duck Editorial Staff

Aug 20, 2023 | 1 min read

DevOpsにセキュリティを組み込む

AI-Powered Polaris Assist Security Solution
AI を活用したPolaris Assistでアプリケーションコードの修正を高速化
Corey Hamilton

May 07, 2024 | 1 min read

Black Duck Logo on Dark Background
コンテナセキュリティに欠かせないもの
Charlotte Freeman
Charlotte Freeman

Feb 07, 2024 | 1 min read

Cross-Site Scripting Code Example Image
クロスサイト・スクリプティングが依然として問題である理由
Charlotte Freeman
Charlotte Freeman

Nov 14, 2023 | 1 min read

Black Duck Logo on Dark Background
主要なオープンソース・ライセンスと開発者にとっての法的リスク
Black Duck Editorial Staff
Black Duck Editorial Staff

Sep 03, 2023 | 1 min read

ソフトウェア・サプライチェーンをセキュアに

Black Duck Logo on Dark Background
Black Duck Supply Chain Edition
Black Duck Supply Chain エディションによるサプライチェーンの保護
Mike McGuire
Mike McGuire

Apr 17, 2024 | 1 min read

Magnifying Glass Over Binary Code Hexagons
SBOMとSPDX：現在と将来
Gary O’Neall

Oct 27, 2023 | 1 min read

Black Duck Logo on Dark Background
ソフトウェア・サプライ・チェーンに潜む、悪意のあるコードを取り除く
Black Duck Editorial Staff
Black Duck Editorial Staff

May 17, 2023 | 1 min read

セキュリティ・ニュースおよびトレンド

