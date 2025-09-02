アプリケーションの脆弱性は、ハッカーの第一の標的です。しかし、モダン・アプリケーション開発の複雑さとペースの速さにより、セキュリティ問題の効果的な検出と修正はますます困難になっています。ブラック・ダックでは、アプリケーションのライフサイクルのすべての段階で、独自開発コードとサードパーティー・コードのセキュリティ上の弱点と脆弱性に対処するために必要なツールとサービスをチームに提供します。