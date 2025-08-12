Cybersecurity Research Center（CyRC）

CyRCの目的は、リサーチ、イノベーション、広報活動を通じてソフトウェア・セキュリティを進化させていくことです。CyRCは、Black Duckの専門知識、技術、リソースを活用して高品質なプライマリ/セカンダリ・ソフトウェア・セキュリティ・リサーチを行い、その結果をより広いセキュリティ、開発者、DevSecOpsのコミュニティの利益に役立てようという活動です。
CyRCは、私たちの生活を支えるソフトウェアに対する信頼を構築するというBlack Duckの大きな使命に沿って活動しており、強力なサイバーセキュリティ・プラクティスをサポートするリサーチの結果を発表することにより、問題に対する意識の向上を支援しています。
CyRCは、Black Duckのグローバルなソフトウェア・セキュリティ・チームの中核となる 静的コード解析、ファジング、インタラクティブ・アプリケーション・セキュリティ・テスト、ペネトレーション・テスト、オープンソース開発、本番環境へのデプロイなどの幅広い専門知識を活用しています。ウェアラブル・デバイス、ホーム・オートメーション、ブロックチェーン、モバイル・アプリケーション、車載テクノロジーなど、ソフトウェアが生活の中心にある現代では、イノベーションのペースに遅れを取らずに実用的なセキュリティ情報にアクセスできることが必須です。
CyRCチームは、強力なサイバーセキュリティ・プラクティスをサポートするリサーチ結果を公表することにより、セキュアな高品質のソフトウェア開発を支援しています。最新のリサーチの一部をご紹介します。