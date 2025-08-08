ノイズを解消

誤検知率がほぼゼロになり、無駄な時間を取られる心配がありません。

信頼性の高い修正提案

アプリケーション・セキュリティのエキスパートによる個別ニーズに応じた修正ガイダンス。

全体像を把握

対象となるすべてのWebサイトのセキュリティを一目で把握できるリアルタイムのデータ追跡。

進捗状況を測定

Continuous Dynamic Indexは、Webアプリケーション・セキュリティの全体的な状態を測定する指標となる単一のスコアを提供します。