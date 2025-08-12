APIのセキュリティ上の課題を理解する

全体的なアプリケーション・セキュリティ体制に対する認識不足

開発チームとAppSecチームは、シャドーAPIや不正なAPIが含まれているアプリケーションAPIの全体像を把握していません。多くの場合、APIドキュメントの不正確な記載または記載の欠落により、リスク管理体制に対する誤った認識が生じています。

APIテストのベスト・プラクティスに関する専門知識の欠如

多くの組織は、AppSecプログラムの一環としてWebインターフェイスとバックエンドAPIを適切にテストする方法に関する知識が不足しています。QAチームは、認証とアクセス制御のためにAPIを手動で設定する手間を取られ、膨大な時間とリソースを消費しています。

外部サービス間のAPIアーキテクチャとデータフローの可視性の制限

AppSecチームは往々にして、APIエンドポイントからアプリケーション内のコンポーネントへのデータフローについて、全体像ではなく、システムリスクの概略しか把握していません。