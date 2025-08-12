AppSecプロジェクトを迅速化し、技術的な統合および構成の支援、製品教育のチュートリアル、セキュリティ・トレーニングを活用することができます。

統合：既存の技術スタックと製品を統合する

構成：当社のチームの構成サポートにより、不適切なデプロイのリスクを軽減

教育：チュートリアルでBlack Duck製品の詳細を学習

トレーニング：セキュリティ・トレーニングを実施し、組織全体でAppSecのチャンピオンを育成