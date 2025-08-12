Black Duck Customer Successは、専門チーム、オンライン・リソース、非常に多くのお客様のグローバル・ネットワークとのつながりを通じてAppSecに関するお客様の目標と成果の達成を支援します。
AppSecプロジェクトを迅速化し、技術的な統合および構成の支援、製品教育のチュートリアル、セキュリティ・トレーニングを活用することができます。
統合：既存の技術スタックと製品を統合する
構成：当社のチームの構成サポートにより、不適切なデプロイのリスクを軽減
教育：チュートリアルでBlack Duck製品の詳細を学習
トレーニング：セキュリティ・トレーニングを実施し、組織全体でAppSecのチャンピオンを育成
Black Duckのグローバル・サポート、アカウント・チーム、コミュニティ・ネットワークのエキスパートによる技術的な支援を受けて重要なシステムの稼働を維持することができます。
コミュニケーション：AppSecの目標を達成するためにお客様コミュニティのエキスパートに相談する
サポート：グローバル・サポート・チームからの迅速かつ効果的なサポートを受けて問題を解決する
管理：カスタマー・サクセス・マネージャーに相談して成功のためのカスタマイズされた計画を作成する
Black Duckはお客様の成功のために全力で取り組んでいます。アプリケーション・セキュリティ（AppSec）業界をリードするBlack Duckのグローバル・チームは、ツールとサービスの包括的な製品群を通じて継続的なイノベーションと最高レベルのサポートを提供しています。
新しいツールのオンボーディング、システムの稼働維持、導入戦略の実装などにおいて、Black Duckのチームがお客様の成功を支援します。
Black Duckのサクセス・チームと協力して、AppSecの全工程にわたる戦略および業務上の成果向上を支援します。,
サクセス・チームのメンバー：
Black Duckのクライアント・サービス・チームは、Black Duck製ツールの実装、オンボーディング、デプロイ、スキル習得を迅速化することで、お客様の長期的な成功を支援します。,
クライアント・サービス・チームのメンバー：
テクニカル・サポート・チームはお客様からの技術的なお問い合わせやサポートケースに迅速かつ効果的に対応し、投資の有効活用を支援します。,
技術サポート・チームのメンバー：
迅速な対応と当社の業務に対する深い理解で私たちを成功に導いてくれます。"
アプリケーション・セキュリティ責任者|
製造業
スタッフは優秀で高いスキルを持っています。"
情報セキュリティ責任者|
金融業界
Black Duckのセキュリティ・コンサルティングおよびマネージド・サービス・チームは、アプリケーションのテストや、お客様固有のソフトウェア・セキュリティ・プログラムおよび対策の計画、構築、成熟を支援する400人以上のエキスパートを擁しています。
プログラム、戦略、計画立案サービスにより、お客様のセキュリティ・プログラムの迅速な構築を支援します。セキュリティ・プログラムの現状を評価し、目標を達成するための包括的な計画を策定します。
Black Duckのセキュリティ・テスト・サービスでは、いつでも、あらゆるレベルで、セキュリティ・プログラムを迅速に拡張できます。静的および動的AppSecテストからペネトレーションテストやレッドチームまで、最適なテストを特定して実行するために当社のチームが支援します。