オンボーディング・パッケージは複数の階層で利用できるため、ビジネス・ニーズに合わせて実装要件を適正なサービス・レベルに設定することができます。パッケージには、インストールと統合のセットアップ、構成サポート、トレーニング配信計画が含まれます。,

各実装の終了時には、セキュリティ・ツールを使用して長期的な成果を達成できるように設計された、オンボーディングを成功に導くためのロードマップも提供されます。