Black Duckはチームの強化とセキュリティ投資の価値認識を迅速化する製品サービスを提供します。ガイド付き導入支援から専門的な実装まで、Black Duckのチームは進化するビジネス要件に合わせて成熟・成長する製品サービスの提供に取り組んでいます。

ニーズに合った製品サービスを選ぶ

Black Duckは、さまざまな技術環境とワークフローをサポートし。製品サービスにはオンボーディング・パッケージ、エキスパート・サービス、カスタム・ソリューションの3つのモデルがあります。

オンボーディング・パッケージ
エキスパート・サービス
カスタム・ソリューション
オンボーディング・パッケージ + -
<p>オンボーディング・パッケージは複数の階層で利用できるため、ビジネス・ニーズに合わせて実装要件を適正なサービス・レベルに設定することができます。パッケージには、インストールと統合のセットアップ、構成サポート、トレーニング配信計画が含まれます。<br> </p> <p>各実装の終了時には、セキュリティ・ツールを使用して長期的な成果を達成できるように設計された、オンボーディングを成功に導くためのロードマップも提供されます。</p>

ガイド付きの体系的なオンボーディング・アプローチから始める

エキスパート・サービス + -
<p>エキスパート・サービスを利用すれば、お客様のスケジュールに応じて柔軟にSynopsysとコミュニケーションを取ることができます。このサービスは時間単位のプリペイド制で、新しいチームのオンボーディング、専門家による指導、組織内の既存のデプロイの成熟化を支援します。</p>

Black Duckのツールを組織全体にわたってデプロイ・拡張する

カスタム・ソリューション + -
<p>カスタム・ソリューションでは、カスタマイズされた実装オプションにより最適なデリバリーを実現します。各プロジェクトは、組織固有の目標に合わせて契約で取り決められたリソースと成果物を規定するパーソナライズされた提案で構成されます。</p>

カスタマイズされたデリバリー計画で複雑な実装や固有の実装に取り組む

ソフトウェア・プロジェクトの全段階でサポートをご提供

オンボーディングと実装

新規に購入したAppSecツールをBlack Duckのお客様サービス・チームがサポートします。

プレミアムおよび指定サポート

サポート範囲の拡大、重要な問題に対するサービスの強化、指定チームへのアクセスが可能になります。

詳細はこちら

お客様コミュニティ

セキュリティの難題への取り組みを支援するコミュニティの豊富なリソースや仲間とのやり取りによって、製品に関する知識を深め、デプロイを向上させることができます。

詳細はこちら

入門ガイド

セキュリティ・ツールのセットアップ、構成、オンボーディングをサポートするシノプシス・アカデミー、ガイド、ドキュメントをご用意しています。

詳細はこちら

カスタマー・サクセス・チーム

経験豊富なグローバル・チームが戦略や技術に関する個別の支援を行います。

セキュリティ・ツールのトラブルシューティング

技術的な問題の解決を支援するBlack Duckのサポート・リソースを参照したり、チケットを送信してサポート・チームに直接問い合わせることができます。

詳細はこちら

シノプシス・アカデミー

ツールの最新機能のリリースを受け取り、その使用および実装方法をシノプシス・アカデミーで開催される最新のトレーニング・コースで学習することにより、常に最新情報を把握できます。

詳細はこちら

Black Duckのツール以外のサービスをお探しですか？

プロジェクトに標準外の幅広いサービスが必要な場合、Black Duckの400人以上のセキュリティ・エキスパートがお客様に応じて個別のソリューションを作成することもできます。Black Duckのコンサルタントがソフトウェア・セキュリティの多数のプログラムおよび対策の評価、立ち上げ、成熟を支援します。

今後の戦略や計画を立てる

Black Duckのコンサルティング・チームは以下の支援を行っています。
 
  • 特定されたセキュリティ・ギャップを修正するためのマチュリティ・アクション・プラン（MAP）の作成
  • CI/CDの取り組みを推進するためにソフトウェア・セキュリティをSDLCにインテリジェントにマッピング
  • クラウド内のアプリケーションの移行とセキュリティ保護に関するガイダンスと計画を提供
  • オープンソース・ソフトウェアを綿密に管理するプロセスを構築
詳細はこちら

