Black Duckはチームの強化とセキュリティ投資の価値認識を迅速化する製品サービスを提供します。ガイド付き導入支援から専門的な実装まで、Black Duckのチームは進化するビジネス要件に合わせて成熟・成長する製品サービスの提供に取り組んでいます。
Black Duckは、さまざまな技術環境とワークフローをサポートし。製品サービスにはオンボーディング・パッケージ、エキスパート・サービス、カスタム・ソリューションの3つのモデルがあります。
オンボーディング・パッケージは複数の階層で利用できるため、ビジネス・ニーズに合わせて実装要件を適正なサービス・レベルに設定することができます。パッケージには、インストールと統合のセットアップ、構成サポート、トレーニング配信計画が含まれます。,
各実装の終了時には、セキュリティ・ツールを使用して長期的な成果を達成できるように設計された、オンボーディングを成功に導くためのロードマップも提供されます。
エキスパート・サービスを利用すれば、お客様のスケジュールに応じて柔軟にBlack Duckとコミュニケーションを取ることができます。このサービスは時間単位のプリペイド制で、新しいチームのオンボーディング、専門家による指導、組織内の既存のデプロイの成熟化を支援します。
カスタム・ソリューションでは、カスタマイズされた実装オプションにより最適なデリバリーを実現します。各プロジェクトは、組織固有の目標に合わせて契約で取り決められたリソースと成果物を規定するパーソナライズされた提案で構成されます。
セキュリティ・ツールのセットアップ、構成、オンボーディングをサポートするシノプシス・アカデミー、ガイド、ドキュメントをご用意しています。詳細はこちら
経験豊富なグローバル・チームが戦略や技術に関する個別の支援を行います。
プロジェクトに標準外の幅広いサービスが必要な場合、Black Duckの400人以上のセキュリティ・エキスパートがお客様に応じて個別のソリューションを作成することもできます。Black Duckのコンサルタントがソフトウェア・セキュリティの多数のプログラムおよび対策の評価、立ち上げ、成熟を支援します。