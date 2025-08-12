Black Duck指定サポート・エンジニア（DSE）およびプレミアム・サポート・プログラムを利用して、指定したリモート・サポート・スペシャリストおよび製品のエキスパートにアクセスできます。

DSEは、サポートのご要望に対応するお客様の一元窓口として、シノプシスの社内チームに直接アクセスしてすべてのケースを管理し、短時間で解決します。DSEプログラムは、指定サポート・エンジニアに週に10時間まで相談できるサービスです。