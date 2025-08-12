Black Duckは、迅速な対応と、より専門的な技術、戦術、運用上の知識を必要とするお客様向けに、プレミアム・サポート・エンジニア・プログラムと指定サポート・エンジニア・プログラムをご提供しています。

サービス・レベル要件に適したサポート・プログラムを選択する

Black Duckのライセンスを購入したすべてのお客様は、標準テクニカル・サポートをご利用いただけます。ミッションクリティカルな開発環境や分散開発環境をお使いのお客様は、プレミアム・サポート・プログラムを利用することで、要件を満たす高レベルのカバレッジを得ることができます。

<p>24時間のプレミアム・サポート、応答時間の短縮、エンジニアリング部門への迅速なエスカレーションにより、ミッションクリティカルなアプリケーションのダウンタイムを回避できます。</p>

ミッションクリティカルなアプリケーションの稼働を維持する

<p>予防的なケース管理、迅速な根本原因診断、修正措置の計画により、問題解決までの時間を短縮できます。</p>

予防的なケース管理により迅速に解決方法を発見する

<p>お客様のすべてのサポート・ニーズに対応する指定エンジニアからパーソナライズされた実践的な助言を受け、シノプシス社内のエキスパートに相談することができます。</p>

指定リソースおよび専門知識へのアクセス

サポート・プログラムの比較

タスクとアクティビティ 標準 プレミアム プレミアムプラス

カバレッジ

午前9時～午後5時（月曜～金曜）

24時間・週5日

24時間・週7日

P1サービス・レベルの目標

24時間

4時間

4時間

電話サポート

ケースの追跡と監視

コミュニティを通じたケース管理

ドキュメントのご利用

ナレッジベースのご利用

サポート・コミュニティのご利用

ケースの優先順位付け

迅速応答

  • 24時間・週5日対応
  • 重大な問題に対するフォロー・ザ・サン体制（時差の異なる複数拠点の組み合わせによる24時間のサービス提供）
  • エンジニアリング部門への迅速なエスカレーション
  • 24時間・週5日対応
  • 重大な問題に対するフォロー・ザ・サン体制（時差の異なる複数拠点の組み合わせによる24時間のサービス提供）
  • エンジニアリング部門への迅速なエスカレーション

VPNリモート・アクセス

<p>Synopsys指定サポート・エンジニア（DSE）およびプレミアム・サポート・プログラムを利用して、指定したリモート・サポート・スペシャリストおよび製品のエキスパートにアクセスできます。</p><p>DSEは、サポートのご要望に対応するお客様の一元窓口として、シノプシスの社内チームに直接アクセスしてすべてのケースを管理し、短時間で解決します。DSEプログラムは、指定サポート・エンジニアに週に10時間まで相談できるサービスです。</p>

指定サポート・リソースが必要な場合

サポート・チーム紹介

セルフサービス・リソースから専属チームまで、Black DuckはAppSecの全段階で充実したサポートをご提供します。

お客様コミュニティ

お客様コミュニティでセルフサービスの製品教育、ドキュメント、ピアサポートをご利用いただけます。

コミュニティに進む

カスタマー・サクセス・マネージャー（CSM）

お客様のニーズを満たすための主要な支援を行うBlack DuckのCSMを活用することで、長期的な成果を達成できます。

テクニカル・サポート・エンジニア（TSE）

TSEによる無料の製品およびサービス・サポートを利用してサポート・チケットを解決できます。

指定サポート・エンジニア（DSE）

割り当てられたサポート担当者と製品DSEによる迅速でパーソナライズされたサポートを受けることができます。

