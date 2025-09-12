迅速なテクニカル・サポートが必要な場合

プレミアム・サポート・サービスおよび指定サポート・サービスでは以下のサポートを行っています。

  • 迅速なサポート対応でダウンタイムを回避
  • 予防的なケース管理により問題を迅速に解決
  • エンジニアリング部門への迅速なエスカレーション
  • 指定リソースの割り当てによる支援のパーソナライズ

世界の 4000 以上の組織がブラック・ダックを信頼しています

顧客の事例研究を閲覧する