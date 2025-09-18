2023年 ガートナー アプリケーション・セキュリティ・テスト分野のマジック・クアドラント

アプリケーション・セキュリティ・テスト分野のマジック・クアドラントにおいて、シノプシスは7年連続でリーダーの１社と評価

シノプシスは、「実行能力」および「ビジョンの完全性」で最上位に位置づけられました
 シノプシスは、2023年度ガートナー のアプリケーション・セキュリティ・テスト分野のマジック・クアドラント（AST）部門で、7年連続リーダーの1社として位置付けられています。ガートナーが評価した12社のASTベンダーの中で、シノプシスの実行能力とビジョンの完全性に基づき、Leaders Quadrantの最上位に位置付けられました。

  • セキュリティおよびリスク管理のリーダーは、さまざまなアプリケーションの迅速かつ正確なテストに焦点を当てる必要があります
  • エンタープライズDevOpsとクラウド・ネイティブ・アプリケーションのイニシアティブは自動化セキュリティ・テストの進化の原動力です
  • アプリケーション・セキュリティ・テストのベンダーにとってソフトウェア・サプライチェーンのセキュリティは重要なケイパビリティです
  • ガートナーは、シノプシスをリーダー・クアドラントに位置付けました
ガートナーは、AST市場の進化における主要な推進力は、引き続きエンタープライズ DevOpsとクラウドネイティブ・アプリケーション・イニシアチブをサポートするためのニーズであると見ています。顧客は、 開発作業を不必要に遅延させることなく、信頼性が高く、価値あるテスト結果を提供する製品を求めています。また、テストは、多くの場合セキュリティの専門家ではなく開発者によって推進されることから、AST製品が開発プロセスの早い段階に適合することを期待しています。”

Mark Horvath, Dale Gardner, Manjunath Bhat, Ravisha Chugh, Angela Zhao, May 17, 2023

この図表は、Gartner, Inc.がリサーチの一部として公開したものであり、文書全体のコンテクストにおいて評価されるべきものです。オリジナルのGartnerドキュメントは、リクエストにより シノプシスからご提供することが可能です。Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。GARTNERおよびMAGIC QUADRANTは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービ スマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.