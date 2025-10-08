医療機器業界が置かれている環境は人命に関わるため、規制と制約が厳しく複雑です。したがって、医療機器のセキュリティに関する知識と専門技術を持ったパートナーを選ぶことが特に重要です。ブラック・ダックは、主要な機関、コンソーシアム、ワーキンググループによって発行されるセキュア設計に関するガイダンス・ドキュメントの策定に大きな影響力を持っています。また、世界有数の医療機器メーカーから重要なソフトウェア・デバイスおよびアプリケーションのセキュリティを託されている当社なら、安心してパートナーに選んでいただけます。