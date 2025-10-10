量的コード品質監査

量的コード品質監査では、静的解析ツールとマニュアル・コードレビューを組み合わせてコードの品質を解析し、結果を業界ベンチマークと比較して自社開発コードの品質、再利用可能性、拡張性、保守性を評価します。エキスパートが結果を解釈し、コード品質の短所への対策案を提示します。

定性的コード品質監査

定性的コード品質監査では、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）を構成するプロセスとプラクティスの徹底した解析を行います。エキスパートが少数のキーパーソンと詳細な面接を行い、コーディング・スタンダード、プロセス、ツールなどの開発プラクティスの品質と成熟度を分析します。その結果を踏まえて、コード品質を向上させ、開発・保守コストを削減するための提案を行います。

暗号化監査

暗号化監査では、独自開発のオープンソースやその他のサードパーティ製ソフトウェア・コンポーネントの暗号化機能を特定して規制当局に適切な情報を開示できるようにすることで輸出規制を確実に遵守し、輸出の制限を回避します。また、この監査により、製品内の暗号化コードが社内のセキュリティ要件を満たしていることを確認できます。