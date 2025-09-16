SDLCのステージ/フェーズとは

計画フェーズ

計画フェーズには、プロジェクトおよび製品管理のすべての側面が含まれます。これには通常、リソースの割り当て、容量の計画、プロジェクトのスケジューリング、コストの見積もり、およびプロビジョニングが含まれます。

計画フェーズでは、開発チームはプロジェクトに関与する利害関係者（顧客、営業チーム、社内外の専門家、開発者）から意見を集めます。この意見は、目的のソフトウェアを作成するための要件の詳細な定義に統合されます。チームはまた、プロジェクトの要件を満たすために必要なリソースを決定し、関連するコストを推測します。

このステージでは、期待事項も明確に定義されます。チームは、ソフトウェアに何が求められるかだけでなく、何が求められていないかも特定します。このフェーズで生成される具体的な成果物には、プロジェクトの計画、推定コスト、予測スケジュール、および調達ニーズが挙げられます。

コーディング・フェーズ

コーディング・フェーズには、統合開発環境でのシステム設計が含まれます。また、複数タイプの機器に対する静的コード解析とコード・レビューも含まれます。

ビルド・フェーズ

ビルド・フェーズでは、以前に特定されたコード要件を取得し、それらを使用して実際にソフトウェアのビルドを開始します。

テスト・フェーズ

このフェーズでは、作成されたソフトウェアの評価が行われます。テスト・チームは、開発された製品を評価して、「計画」フェーズで指定された要件を満たしているかどうかを評価します。

評価には、機能テスト（単体テスト、コード品質テスト、統合テスト、システム・テスト、セキュリティ・テスト、パフォーマンス・テスト、受け入れテストなど）および非機能テストの実績が含まれます。不具合が見つかった場合、開発チームに通知します。検証された（実際の）不具合が解決され、ソフトウェアの最新バージョンが作成されます。

すべてのテストが定期的かつ確実に実行されるようにするための最良の方法は、自動テストを実装することです。継続的な統合ツールがこのニーズをサポートします。

リリース・フェーズ

リリース・フェーズでは、チームによるさまざまな環境へのリリースのパッケージ化、管理、およびデプロイが行われます。

デプロイ・フェーズ

デプロイ・フェーズでは、ソフトウェアが運用環境に正式にリリースされます。

運用フェーズ

運用フェーズには、運用環境でのソフトウェアの使用が含まれます。

監視フェーズ

監視フェーズでは、ソフトウェアのさまざまな要素が監視されます。監視対象の要素には、システム全体のパフォーマンス、ユーザー・エクスペリエンス、新しい脆弱性、システムのバグまたはエラーの解析などが含まれる可能性があります。