DevOps プラクティスでは、顧客のための迅速で信頼性の高いデプロイとイノベーションを支援する効果的なツールを利用します。こうしたツールで手動タスクを自動化することにより、複雑な環境の大規模な管理を支援し、エンジニアがスピーディーな DevOps のペースの制御を維持できるようにする必要があります。

DevOps のワークフローは以下フェーズで構成されます。

開発における次のイテレーションの 計画

コードの 作成

本番環境での テストとデプロイ

製品アップデートの デリバリー

ソフトウェア・パフォーマンスの 監視とロギング

顧客フィードバックの収集

計画。DevOps チームがシームレスで効率的なプロジェクト管理サイクルを実現し、タイムリーな製品提供を確実に行うには、計画とタスク追跡のツールが必要です。この段階でよく使用されるツールには、Confluence や Jira などがあります。

構築とデリバリー。開発者は開発環境とテスト環境を速やかに展開する必要があり、何か問題が発生した場合、修復のために長い時間待つことはできません。コンテナ化によって大きなアプリケーションを小さな個別の部品に分割できるため、アプリケーション全体を再度デプロイすることなく、それら個別の部品を更新できます。影響を受けるコンテナを単に置き換えるか更新することができるのです。コンテナ化に移行することで、DevOps は開発サイクルを高速化できます。このフェーズでよく使用されるツールには、Docker、Kubernetes、Terraform などがあります。

テスト。テストの自動化は、DevOps の実装において重要な要素です。自動化ツールを使ってテストスクリプトを実行し、DevOps への移行によって得られた速度を妨げることなく機能テストを実行できるためです。このフェーズでよく使われるツールには、Jenkins、CircleCI、GitLab CI などがあります。

ソフトウェアの監視とロギング。ソフトウェアを本番環境に移行した後は、安定したパフォーマンスと顧客満足の向上を確保するために監視する必要があります。この工程では、パフォーマンス解析とロギング、さまざまな問題に関するスマートアラートの表示、顧客フィードバックの収集なども必要になります。これらのタスクを行うためのツールとしては、Prometheus、Grafana、Elastic (ELK) Stack、Splunk、Sumo Logic などがあります。