BSIMM評価により、複数の業種の100を超える組織に関してソフトウェア・セキュリティ・プログラムを解析およびベンチマークすることができます。BSIMM評価は、セキュリティ態勢の向上を目指す場合の指針としてリソース、時間、予算、優先順位に基づいて決定を下すための客観的なデータ駆動型の解析です。
成熟度の評価
強みと弱みを理解する
ステークホルダーとの信頼関係を築く
ソフトウェア・セキュリティ・プログラムを実際のデータに基づいて同業他社と比較します。BSIMMは、ソフトウェア・セキュリティ・プラクティスに基づいて構築されたフレームワークを備えたオープン・スタンダードです。100を超える組織の数百件以上の評価データを取り込み、1,000人超のセキュリティ専門家や開発者の作業状況を記述しています。
他のフレームワークとは異なり、BSIMMは、規範的なものではなく説明的なものです。BSIMMは、少数の専門家グループが考え出した作業要件ではなく、プラクティスの現状を文書化します。この機能は、自社の強みと弱み、および組織固有のリスクと能力に基づく優先事項を把握するために役立ちます。
次に、ソフトウェア・セキュリティの目標を達成するための詳細な手順を定めたマチュリティ・アクション・プラン（MAP）を策定します。
BSIMMを使用することで、ソフトウェアのセキュリティ態勢をステークホルダーと迅速かつ簡単に共有できます。また、実施している取り組みが組織のセキュリティ態勢にどのような変化をもたらしているかについて、詳細を具体的に示して経営陣、役員、顧客、パートナー、規制当局に説明することもできます。
セキュア開発成熟度モデル（BSIMM）
BSIMM15 Report（英語版）
BSIMMによるセキュリティ意識の向上と導入の促進