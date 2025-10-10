スピードとデジタルトランスフォーメーション（DX）に駆り立てられている開発の世界では、組織を保護するために必要なセキュリティ・アクティビティを完全に把握することは至難の業です。セキュリティの実態を明確にし、ベストプラクティスを実行するには、まず、現在のセキュリティ態勢を外側からの視点で見る必要があります。