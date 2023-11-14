ブラック・ダックの支援内容

ビジネスのスピードを損なうことなくソフトウェアのリスクを管理しようする限り、XSSのような脆弱性はあらゆる場所に存在します。そのため、セキュリティ・テストは今やソフトウェア開発の標準的な要素となっています。バイヤーは、たくさんのベンダーとツールから選択できますが、アプリケーション・セキュリティのアプローチを効果的なものにするには、個々のツールがあるだけでは不十分です。人員、プロセス、テクノロジーを調整し、組織独自のポリシーとビジネス目標に基づいてセキュリティ・リスクに対処する必要があります。

ブラック・ダックは、お客様が包括的なアプリケーション・セキュリティ・テスト・プログラムを開発できるようお手伝いします。お客様が直面しているリスクを把握する上で、当社のツールとコンサルティング・リソースが役立ち、お客様は、実装プランとポリシーを備えた戦略を策定できます。お客様のセキュリティ・チームと開発チームに、お客様が使用および開発するソフトウェアの信頼性を保証できる適切なスキルがあるかどうかを判断するお手伝いをいたします。さらに、開発したソフトウェアのセキュリティを速やかに確保するために必要なツールをこれらのチームに用意できるよう支援いたします。

ブラック・ダックは、業界をリードする包括的なツール・ポートフォリオだけでなく、コンサルティング、専門家によるセキュリティ・テスト、トレーニング、グローバルなデプロイ・サービスとサポート・サービスも提供する唯一のベンダーとして、お客様のAppSecプログラムの成功を保証いたします。