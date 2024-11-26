図 1 の一番左のグラフは、AI ツールの使用を全面的に禁止している回答者の 5% 未満が、セキュリティ対策に「ほとんど自信がない」か、「まったく自信がない」と報告していることを示しています。このグループの約 42% は、セキュリティ対策は優先事項ではないと主張しています。AI 対応の開発を許可しないという選択は、AI 生成コードのセキュリティ保護に対する組織的なアプローチが遅れていることに起因している可能性があります。

最も右のグラフは、AI 支援開発ツールの使用を認識しているにもかかわらず、AI 生成コードに対する自動化テストの優先順位が著しく低いためリスクにさらされていると答えた 21% の回答者を示しています。

右から 2 番目のグラフは、回答者の 43% が AI 対応の開発とセキュリティ対策を段階的に導入していることを示しています。おそらく、準備状況に対するわずかな自信に基づいて、限定的な許可が与えられていると考えられます。

最も憂慮されるべきなのは左から 2 番目のグラフです。リスクを軽減するための準備に明らかに自信がないにもかかわらず、回答者の 27% が許可を得て AI を使用している開発チームを持っていることを示しているからです。