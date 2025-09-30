セキュリティはCI/CDの重要課題であり、最初から組み込んでおく必要があります。セキュリティ・テストをライフサイクルの早期工程に移すことで、開発生産性との摩擦を低減し、業務要件を迅速かつ管理された方法で実現する能力が向上します。CI/CDプロセスのセキュリティを確保するには、開発段階でのセキュリティに関するフィードバックの継続的な入手を可能にするセキュリティ・ツールチェーンを構築することをお勧めします。