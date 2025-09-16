Webアプリケーション・ペネトレーション・テストは、システムのセキュリティ状態を確認する目的で機密データへのアクセスを試みて、システムに対する攻撃をシミュレートする手法です。これらの攻撃を内部または外部から実行することにより、ターゲット・システムに関する情報が得られ、脆弱性を特定し、実際にシステムを侵害する可能性があるエクスプロイトを発見するために役立てることができます。これは、修正やセキュリティ対策が必要かどうかをテスターに通知する重要なヘルスチェックです。