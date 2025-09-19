ソフトウェア・サプライチェーンのセキュリティ対策で考えるべき5つのこと



ソフトウェア・サプライチェーンには、アプリケーションに関わるものすべて、つまりアプリケーションのアセンブル、開発、デプロイに何らかの役割を果たすものすべてが含まれます。その意味では自前のコードやコンポーネント、ソフトウェアで使用する API とクラウド・サービス、さらに、それらのソフトウェアをビルドしてエンド・ユーザーへデリバリする際に使用するインフラもサプライチェーンに含まれます。

最終製品とそのユーザーは、プロセスに関与するすべての部品、人間、活動、材料、手順の影響を受けます。このワークフローの一部にでも弱点があれば、そこからリスクが混入します。このリスクを軽減するには、サプライチェーン全体を完全に理解する以外にありません。ソフトウェア・サプライチェーンの場合もまったく同じです。

サプライチェーンのセキュリティ対策では、アプリケーションをアップストリーム・リスク（ソフトウェアのディストリビューションにおける上流でのリスク）から守ること、そして自らがダウンストリーム・リスクを（ソフトウェアのディストリビューションにおける下流でのリスク）生み出さないようにすることを考える必要があります。