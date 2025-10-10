オープンソース脆弱性ハッカーとの戦い

オープンソースは広く使われており、オープンソース脆弱性やエクスプロイトもまた広く報告されています。それも多くは同日中にです。それはつまり、数千ものアプリケーションやwebサイトに侵入するためのツールや優先権を、ハッカーたちに与えることになってしまうのです。

脆弱性が公開されると同時に戦いが始まります。侵入を許してしまう前に、アプリケーションのオープンソース に含まれる脆弱性を見つけ、修復しなくてはなりません。Black Duckはこの戦いに勝つための支援策として、お使いのオープンソースの包括的なビューを提供し、新しい脆弱性が報告されればどこよりも早く通知して、すぐに脆弱性を検知・修復できるようにします。