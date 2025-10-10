トライアルのお申込

 

静的アプリケーション・セキュリティ・テスト（SAST）

 

静的解析ツールの導入をご検討の方向けに無料トライアルをご提供しています。「お問い合わせ内容」欄にトライアルご希望の製品名をご記入ください。
  • 重大な不具合のトラブルシューティングと修正に必要な情報を開発者に迅速かつ効率的に提供します。 
  • 品質とセキュリティを開発に組み込み、サイクルの後半で見つかった不具合に起因するやり直しのコストと市場投入までに要する期間の遅れを削減します。
  • 現場または本番環境で、コストがかかりブランドに損害を与えるソフトウェア障害やセキュリティ違反のリスクを軽減します

世界の 4000 以上の組織がブラック・ダックを信頼しています

