右のフォームのお問い合わせ内容欄にご希望の製品名をご記入の上、お申し込みください



ブラック・ダックでは、導入をご検討の方向けに以下の4つのアプリケーション・セキュリティ・テスト製品の無料トライアルを提供しています。トライアルをご希望の製品名と必要事項をご記入の上お申し込みください。追って弊社の担当よりご連絡差し上げます。

静的解析 : Coverity

ブラック・ダックの静的解析ツール「Coverity」は、開発段階でバグや脆弱性を高精度で自動的に検出します。

ファジング: Defensics

ブラック・ダックのファジング・ツール「Defensics」は、不正な形式の入力をアプリケーションに効率的かつ大量に適用し、未知の脆弱性を誘引する不正使用のケースを検出します。

ソフトウェア・コンポジション解析/OSS管理 : Black Duck

ブラック・ダックのソフトウェア・コンポジション解析ツール「Black Duck」は、法的責任やビジネス・リスクが発生する前に、ソースコードやバイナリから既知のセキュリティ脆弱性やライセンス違反を検出します。

IAST : Seeker

次世代のWebアプリケーション・セキュリティ・テストであるIASTツール「Seeker」は、動的解析による診断結果をコード行数や原因、修正方法など開発者にわかりやすくフィードバックする新たなツールで、DevOpsにセキュリティを組み込むDevSecOpsの実現を支援します。