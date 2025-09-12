Black Duck Assistは、何十年ものソフトウェア・リスク分析の経験から厳選された知見と強力な大規模言語モデル（LLM）を組み合わせることで、セキュリティおよび開発チームがセキュアなソフトウェアを迅速に構築できるよう支援します。
セキュリティ上の問題点を分析
速やかに脆弱性を解消
ポートフォリオに含まれるリスクを特定
Black Duck AssistはCode Sight™ IDEプラグイン内に組み込まれているため、開発者はツールを切り替えることなく、セキュリティ関連の知見および修正ガイダンスにすばやく簡単にアクセスできます。
AI生成コードが挿入されると、数秒以内に、セキュリティ上の不具合が含まれていないかどうかをスキャンできます。このため、開発者はAIコーディング・アシスタントによる高速開発のメリットを生かしながら、アプリケーション・セキュリティ・リスクを主体的にリアルタイムで管理できます。
Black Duck Polaris™ PlatformのUIでは自然言語で質問できるため、セキュリティおよび開発チームはプロジェクト全体にわたるセキュリティの傾向と知見を速やかに理解し、製品関連の質問に対する回答を取得できます。
