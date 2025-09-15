バイナリ・コードは、コンピュータによって直接解釈されるプログラミング・データの基本形式です。このコードは0と1を並べて組成された文字列で構成され、より大きなコンピュータ・プログラムの一部として読み取られ、実行されます。バイナリ・コードは、CやJavaなどの高級言語で記述されたソースコードをコンピュータ・プログラムが実行されるプロセッサ・アーキテクチャに固有の機械語に変換する、マルチステージのコンパイル・プロセスによって生成されます。ある意味では、人間が読めるソースコードから変換されたコンピュータが直接理解できる言語です。

バイナリ解析は、ソースコードへのアクセスなしでバイナリ・コードで構成されるファイルを参照し、その内容と構造を評価するコードレビューの一形式です。