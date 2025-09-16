静的解析は動作するアプリケーションやコードの実行が不要なため、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の初期段階から実行されます。静的解析により、開発の初期段階で脆弱性を発見することで、開発を中断したり、アプリケーションの最終リリースまで脆弱性を持ち越したりすることなく問題を迅速に解決することができます。



静的解析ツールを利用することで、開発チームはコードの作成中にリアルタイムでフィードバックを受けることができるため、SDLCの次の工程にコードを引き継ぐ前に問題を修正することが可能になります。これによりセキュリティ関連の問題の考慮が後手に回らずに済みます。また、SASTツールでは、ソースコード内で発見した問題をグラフィカルに表示することもできます。これによりコードの修正が容易になります。脆弱性の具体的な個所を示し、リスクのあるコードをハイライトするツールもあります。ツールを用いることで問題の修正方法やコードの最適な修正箇所に関する詳細なガイダンスを得ることができるため、セキュリティ分野の高度な専門知識が不要です。

静的解析ツールはカスタマイズされたレポートを作成し、オフラインでエクスポートしたり、ダッシュボードを用いて追跡したりすることもできます。ツールによって報告されたセキュリティの問題のすべてを体系化された方法で追跡することにより、問題を速やかに修正し、リリース時のアプリケーションの問題を削減することが可能になります。このプロセスはセキュアSDLCの実現に有益です。

静的解析ツールはアプリケーション上で日次ビルド時、月次ビルド時、コードのチェックイン時、コードのリリース時などに定期的に実行するのが効果的です。