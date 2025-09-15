

BSIMMの最新版モデルのデータを提供してくれたのは、金融サービス、独立系ソフトウェアベンダー、テクノロジー、ヘルスケア、クラウド、モノのインターネット、保険、小売、電気通信、セキュリティ、エネルギーなどの業種の組織です。一部の組織は匿名でBSIMMの調査に参加することを希望していますが、社名の公表に同意した企業はBSIMM会員ページで確認できます。

BSIMMの最新版は、40万人の開発者が開発したソフトウェアを保護するために、約3,000人のソフトウェア・セキュリティ・グループ(SSG)メンバーの作業を記述しています。