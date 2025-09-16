主なWebアプリケーション攻撃

SQLインジェクション

XSS（クロスサイト・スクリプティング）

リモート コマンドの実行

パス・トラバーサル

攻撃結果

制限されたコンテンツへのアクセス

ユーザー・アカウントの侵害

悪意のあるコードのインストール

収益の損失

顧客の信頼の喪失

ブランドの評判を毀損

その他

最近の環境では、Webアプリケーションが影響を受ける可能性がある問題は広範にわたります。上の図は、攻撃者が用いる攻撃の中でも特に一般的なものを示しており、こうした攻撃によって個々のアプリケーションまたは組織全体に深刻な損害がもたらされる可能性があります。攻撃の潜在的な結果に加えて、アプリケーションを脆弱にするさまざまな攻撃を知ることで、脆弱性に先取りして対処し、脆弱性を正確にテストすることができます。

脆弱性の根本原因を特定することにより、SDLCの初期段階で緩和策を実装して問題を防ぐことができます。さらに、これらの攻撃の仕組みを知ることにより、Webアプリケーション・セキュリティ・テストで既知の重要なポイントにターゲットを絞ることができます。

攻撃の成功による影響を用いて脆弱性の全体的な重大度を測定できるため、攻撃の影響を認識することは企業のリスクを管理する上でも重要です。セキュリティ・テストで問題が見つかった場合、重大度を定義することで、企業は対策作業に効率的に優先順位を付けることができます。重大度が高い問題から始めて、影響が比較的少ない問題へと順に取り組み、企業に対するリスクを低減します。

問題が見つかる前に、社内のアプリケーション・ライブラリ内の各アプリケーションに対する潜在的な影響を評価することで、アプリケーション・セキュリティ・テストの優先順位付けが容易になります。注目度の高いアプリケーションのリストを作成することで、Webセキュリティ・テストのスケジューリングでは重要なアプリケーションから先に対象とし、より対象を絞ったテストを実施してビジネスに対するリスクを軽減することができます。