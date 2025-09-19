米国における低品質ソフトウェアのコスト

ソフトウェアは成長し続け、普及し続け、私たちのデジタル化された生活を向上させています。組織がデジタル・トランスフォーメーションを進めていくことでソフトウェアベースの革新と開発は急速に拡大します。その結果、品質を犠牲にすることなく、価値を提供しようとするバランスの取れた行動が生まれますが、うまくバランスが取れるわけではありません。残念なことに、ほとんどの組織ではソフトウェアの品質は他の目標に比べて対処が遅れています。



Consortium for Information & Software Quality™ (CISQ) が発表し、シノプシスが協賛したこのレポートでは、品質への配慮の欠如がもたらす大きな代償に焦点をあてています。

今年の報告書では、米国におけるソフトウェア品質低下によるコスト（the cost of poor software quality:CPSQ）が、2年前の1兆3100億ドルから少なくとも2兆4100億ドルに増加したことが挙げられています。

低品質ソフトウェアのコストの主な問題点は3つあります。：