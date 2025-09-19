米国における低品質ソフトウェアのコスト

ソフトウェアは成長し続け、普及し続け、私たちのデジタル化された生活を向上させています。組織がデジタル・トランスフォーメーションを進めていくことでソフトウェアベースの革新と開発は急速に拡大します。その結果、品質を犠牲にすることなく、価値を提供しようとするバランスの取れた行動が生まれますが、うまくバランスが取れるわけではありません。残念なことに、ほとんどの組織ではソフトウェアの品質は他の目標に比べて対処が遅れています。

Consortium for Information & Software Quality™ (CISQ) が発表し、シノプシスが協賛したこのレポートでは、品質への配慮の欠如がもたらす大きな代償に焦点をあてています。

今年の報告書では、米国におけるソフトウェア品質低下によるコスト（the cost of poor software quality:CPSQ）が、2年前の1兆3100億ドルから少なくとも2兆4100億ドルに増加したことが挙げられています。

低品質ソフトウェアのコストの主な問題点は3つあります。：

  • ソフトウェアの脆弱性によるサイバー犯罪の被害は、2020年から2021年にかけて64％増加、2022年の被害は未確定である。
  • 基盤となるサードパーティコンポーネントのソフトウェア・サプライチェーン問題は大幅に増加し、ソフトウェア・サプライチェーンのオープンソースの弱点による障害件数は2020年から2021年にかけて650%増加した。
  • 技術的負債の増大による影響が既存のコードベースに変更を加える際の最大の障害となっており、その原則は現在およそ1兆5,200億ドルに達している。

このレポートでは、ソフトウェアの欠陥を発見し修正するための3つのソリューション分野に焦点をあてています。

  • 品質基準ソフトウェア問題分類表
  • 技術的負債を把握し、発見し、修正するためのツール
  • 人工知能(AI)機械学習ツール 

これらの問題とその解決策の詳細、およびオープンソース・ソフトウェア・コンポーネント、DevOps、開発者トレーニング、ソフトウェア専門家の不足に対処する創造的な方法に関する具体的な推奨事項については、本レポートをダウンロードしてご覧ください。