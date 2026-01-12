Black Duck Signal™は、20年以上にわたって蓄積したセキュリティの専門知識と、AI駆動型解析を組み合わせたエージェント型AI AppSecソリューションです。そのため、ノイズやハルシネーションを発生させることなく、問題を迅速に検出・修正できます。
リアルタイムでのコードのセキュリティ解析
AIを活用した開発向けに最適化されたセキュリティ
言語に依存しないセキュリティ解析と修正
SignalはModel Context Protocol（MCP）経由で一般的なAIコーディング・アシスタント（Claude Code、Google Gemini、GitHub Copilotなど）と連携し、AI駆動型ワークフロー内でセキュリティ・スキャンを直接実行できます。
ロール・ベースやタスク・ベースのエージェントによってチームが強化されるため、開発者が作成したコードとAIによって生成されたコード内のセキュリティ上の問題や不具合を検出・修正できます。
Signalは作成段階からコードをセキュアにしてくれるので、開発者やAIコーディング・アシスタントは検証済みの修正を確認・適用してからチェックインを行うことができます。
組み込み済みの悪用可能性解析機能によって、誤検知や低リスクの解析結果が排除されるため、チームが重要な問題に集中できます。
SignalのLLMベースの解析では、COBOLからJavaやRustに至るまで、言語を問わずコードの不具合を検出するため、最新のプログラミング言語を採用している場合でもセキュリティを維持できます。