AIイノベーションの速さのセキュリティ

Black Duck Signalは、20年以上にわたって蓄積したセキュリティの専門知識と、AI駆動型解析を組み合わせたエージェント型AI AppSecソリューションです。そのため、ノイズやハルシネーションを発生させることなく、問題を迅速に検出・修正できます。

リアルタイムでのコードのセキュリティ解析

新規のコードを直ちに解析し、コミット前に問題を修正します。

AIを活用した開発向けに最適化されたセキュリティ

コーディング・アシスタントやIDE内で、自然言語のプロンプトを使用してセキュリティ・スキャンを実行できます。

言語に依存しないセキュリティ解析と修正

新しいプログラミング言語でも古いプログラミング言語でも、正確な結果を迅速に得ることができます。

現代的な開発チームに対応するAI主導のセキュリティ

An animated image of how Signal delivers code security scans directly in Claude Code AI coding assistant.

AIコーディング・アシスタントとの統合

SignalはModel Context Protocol（MCP）経由で一般的なAIコーディング・アシスタント（Claude Code、Google Gemini、GitHub Copilotなど）と連携し、AI駆動型ワークフロー内でセキュリティ・スキャンを直接実行できます。

オンデマンドのエージェント型AppSecチーム

ロール・ベースやタスク・ベースのエージェントによってチームが強化されるため、開発者が作成したコードとAIによって生成されたコード内のセキュリティ上の問題や不具合を検出・修正できます。

新たなコードを迅速に差分解析

Signalは作成段階からコードをセキュアにしてくれるので、開発者やAIコーディング・アシスタントは検証済みの修正を確認・適用してからチェックインを行うことができます。

An image of critical issues discovered using built-in exploitability analysis with Signal.

ノイズを減らし、知見をよりわかりやすく

組み込み済みの悪用可能性解析機能によって、誤検知や低リスクの解析結果が排除されるため、チームが重要な問題に集中できます。

言語を問わずコードのセキュリティを確保

SignalのLLMベースの解析では、COBOLからJavaやRustに至るまで、言語を問わずコードの不具合を検出するため、最新のプログラミング言語を採用している場合でもセキュリティを維持できます。

