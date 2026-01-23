消費者向けのソフトウェアとデバイス
インフラストラクチャと通信
ビジネス・システムと産業システム
組み込みテクノロジーと実現技術
オープンソースとサードパーティのあらゆる依存関係を自動的に特定し、サプライチェーンのセキュリティ、ライセンス、品質上のリスクに対処し、完全かつ正確なソフトウェア部品表を生成して、アプリケーションの構成の透明性を高めます。
独自のソースコードを解析して、コード品質とセキュリティ上の不具合を検出し、開発・設計段階からセキュリティを考慮したアプローチ（セキュア・バイ・デザイン）をサポートします。
厳密なフォールト・インジェクションによってプロトコルやAPIに内在する未知の脆弱性を特定し、製品の堅牢性、安定性、レジリエンスを検証します。
製品に対して実行されたすべてのAppSecテストの結果を単一の記録システムにまとめて、重要な情報を品質管理システムに提供します。
信頼性と透明性の向上
リスク・マネジメントの向上
開発プラクティスの向上
競合との差別化
EU CRAに対応したブラック・ダックのソリューション
ソフトウェア・サプライチェーンを形成する規制
EU CRAへの対応
Gartner® Magic Quadrant™ for Application Security Testing