Black Duck ソフトウェア・コンポジション解析

  • アプリケーションおよびコンテナ内にあるすべてのオープンソースのインベントリと追跡を行います。
  • 既知のオープンソースの脆弱性の特定と修正を行います。
  • サプライチェーン全体にわたってオープンソースのセキュリティと使用ポリシーを設定、検証、実施します。
  • 展開されたソフトウェアの新しい脆弱性を能動的に監視し修正します。

コードの内容や起こり得る問題を可視化するツールのおかげで以前よりはるかに情報が充実し、ソフトウェアをリリースする際に新たなリスクを招いていないという信頼感が高まりました。」

Ricard Kelly

Copperleaf