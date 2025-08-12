アプリケーション・セキュリティ、迅速な開発、継続的デリバリー（CD）の相反する要求をバランス良く満たすことは容易ではありません。開発するソフトウェアは複雑化が進む一方で、納期はますます短くなっています。開発チームにもセキュリティに対してより一層の役割が求められる中、その取り組みを成功させるには最適化されたツールが欠かせません。これまで品質、イノベーション、スピードにこだわってきた開発チームおよびDevOpsチームは、ここにセキュリティという要素を加えていく必要があります。