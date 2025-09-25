商用ソフトウェアなどのサードパーティー製ソフトウェアの構成を可視化して、ソフトウェア・サプライチェーンに関する詳細な洞察を得ることができます。Black Duck Binary Analysisでは、アプリケーションに含まれるオープンソース・ライセンス、および潜在的なコンプライアンス・リスクやコンプライアンスへの抵触を特定できます。ソースコードにアクセスする必要はありません。