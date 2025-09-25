ブラック・ダックは、自社内または買収を検討している企業内で使用されているオープンソースを完全に可視化するソリューションにより、リスクの軽減、ライセンス義務の遵守、取得したテクノロジ資産の価値の維持を支援します。
オープンソース・ライセンス承認ワークフローを統合および自動化することで、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の摩擦を低減します。使用中のオープンソース・ライセンスを可視化するBlack Duck®ソフトウェア・コンポジション解析（SCA）を使用して、ポリシーを適用し、ライセンス義務を管理することで、高額の訴訟に発展する可能性を回避し、知的財産を保護することができます。
商用ソフトウェアなどのサードパーティー製ソフトウェアの構成を可視化して、ソフトウェア・サプライチェーンに関する詳細な洞察を得ることができます。Black Duck Binary Analysisでは、アプリケーションに含まれるオープンソース・ライセンス、および潜在的なコンプライアンス・リスクやコンプライアンスへの抵触を特定できます。ソースコードにアクセスする必要はありません。
M&Aに際してのデューデリジェンスでライセンス・リスクを分析することにより、潜在的な訴訟リスク、知的財産の損失、ROIの低下から組織を守ります。Black Duck監査サービスは、ソフトウェアの包括的なレビューにより、使用中のオープンソース・ライセンス、ライセンス義務、および潜在的なライセンスへの抵触や不正使用を総合的に評価します。
Black Duck SCA
Black Duck監査サービス
Black Duck Binary Analysis