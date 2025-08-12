Black Duck Binary Analysis

Black Duck® Binary Analysisは、コンパイルによって実行可能ファイル、ライブラリ、コンテナ、ファームウェアに組み込まれたオープンソースやサードパーティの依存関係を可視化します。直感的なユーザー・インターフェイスやBlack Duckのマルチファクター・オープンソース検出機能を使用して、バイナリ・ファイルのスキャンを自動化し、ファイルを個別に分析することができます。

Black Duck Binary Analysisでは、静的解析と文字列解析を組み合わせた手法と、Black Duck KnowledgeBaseに対するファジーマッチングを用いて、たとえ変更が加えられていてもコンポーネントを迅速かつ確実に特定します。