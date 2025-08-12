ソフトウェアの構築が複雑化する一方で、開発期間はかつてないほど短くなっています。さらに、展開時には、以前にはあり得なかった新しい方法が用いられるようになっています。一方で、日々新しい形態のサイバー攻撃が出現し、その手口も高度化しています。
大規模なソフトウェア・セキュリティの確保に向けて、AppSecプログラムの体制は整っていますか？
ツールの無秩序な増加と検出結果のノイズにより、効率的で費用対効果の高いアプリケーション・セキュリティが課題となっています。一元化されたAppSecポリシー、テスト・オーケストレーション、検出結果の相関付け、リスク・レポート作成により、複雑さを軽減します。
セキュリティ・テストとジャスト・イン・タイムの分析情報を既存の開発ワークフローに統合することで、開発の速度を妨げることなくアプリケーションのセキュリティを確保できます。
ソフトウェアのサプライチェーンはますます複雑化しており、セキュリティを確保するためには、その構成要素をすべて把握する必要があります。サプライチェーンのリスクを自動的に追跡・管理し、コンプライアンスを満たすソフトウェア部品表（SBOM）を生成して、ソフトウェアの十分な透明性を実現します。
リスクを効果的に管理し、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）から摩擦を取り除くには、アプリケーション・セキュリティ・プログラムの「シフト・エブリウェア」を実践する必要があります。ブラック・ダックのAppSecソリューションは、業界をリードするツール、開発ワークフローへのさまざまな統合、SDLCの全段階にわたるサードパーティー製ツールとエキスパート・サービスを提供することにより、アプリケーションにセキュリティを確実に組み込みます。
ポリシーとテスト・オーケストレーションを一元的に実装することで、AppSecプログラムを標準化します。実行されたテストの内容、発見された結果、修正された内容について、信頼できる単一の情報源を使用して、コンプライアンスとリスクのレポートに役立つリアルタイムの分析情報が得られます。また、サイロ化された複雑なAppSec管理に伴う労力を削減することで、総所有コストを改善します。
セキュリティを既存の開発ワークフローに直接統合することで、セキュリティ・ゲートを見逃さないようにすることができます。セキュリティ・チームと開発チーム向けに構築された妥協のないAppSecプラットフォームにより、シームレスなテストを実装し、必要なときに必要な分析情報をチームに提供できます。貢献者は、ツールセットを離れることなく、優先順位が付けられた問題と実用的なガイダンスを確認し、セキュリティの修正とリスクの状態を常に可視化することができます。
アプリケーションの安全性は、そのサプライチェーンの最も弱いリンクと同程度に低下することになります。オープンソースとサードパーティー・ソフトウェアの依存関係を特定し、脆弱性、IPの競合、プロジェクトの健全性や悪意のある振る舞いについて評価します。完全で正確かつコンプライアンスを満たすSBOMを生成して、顧客と規制コンプライアンスに対するソフトウェアの透明性を確保します。