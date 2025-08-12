ソフトウェアの構築が複雑化する一方で、開発期間はかつてないほど短くなっています。さらに、展開時には、以前にはあり得なかった新しい方法が用いられるようになっています。一方で、日々新しい形態のサイバー攻撃が出現し、その手口も高度化しています。

大規模なソフトウェア・セキュリティの確保に向けて、AppSecプログラムの体制は整っていますか？