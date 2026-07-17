分類：すべてを左右する決定

自社製品がどのカテゴリーに該当するのかを知らずにEU CRAの技術要件を満たそうとしても、意味がありません。EU CRAでは、に分類され、自社製品がどのカテゴリーに該当するかによって、適用される適合性評価の道筋が変わります。

この判断に対して、権威ある根拠を与えるのがEU CRAの実施法令（implementing acts）です。実施法令は、重大インシデントの報告フォーマット、EU適合宣誓書のテンプレート、市場監視に関する規則など、EU CRAの実施に関する統一的な条件を定めたものです。サイバーセキュリティ専門家でVulnir社の創設者であるD’Amato氏は、「自社製品の分類に当たっては、これらをバイブルとすべきです」と助言しています（D’Amato氏は、EU CRAの3つの水平規格のうち2つでラポーター（取りまとめ役）も務めています）。これらの実施法令には製品リストと基準が明確に示されており、自社製品がどの階層に分類されるのか、そして重要な点として、コンプライアンスを実証するために何をする必要があるのかを知ることができます。

デフォルト・カテゴリー製品は、自己評価の対象となります。自社のコンプライアンス態勢をEU CRAの要件に照らし合わせて自己評価し、評価結果を文書化し、その評価の正確性について自ら責任を負います。これは最も一般的、かつ柔軟な道筋ですが、ここでの柔軟性は寛容さを意味しません。文書は規制当局によって精査されるため、表面的な自己評価は評価をしていないのと同じくらい危険です。

インポータント（クラス1）製品は、適用可能な整合規格の使用が義務付けられるなど、より細かな要件が指定されています。多くの場合、これらの規格は任意ではなく、製品カテゴリーによっては、適合性を実証するための必要条件となります。組織は、これらの規格の策定状況を積極的に監視し、新しいガイダンスが発表されたら自社のセキュリティ・プラクティスを更新できるように準備しておく必要があります。

インポータント（クラス2）製品は、第三者評価が義務付けられています。自己認証ではコンプライアンスを達成できません。この道筋では外部による検証が必要なため、コンプライアンス・プログラムのコストと時間、そして調整面の複雑さが増大します。自社製品のいずれかがクリティカルに該当する場合、既に準備作業のスケジュールが動き出していなければなりません。

クリティカル製品は、最もリスクの高いカテゴリーに該当します。これらの企業には第三者機関による評価が義務付けられており、場合によっては欧州のサイバーセキュリティ認証(EUCC)の取得が求められます。

ここで重視される姿勢は、厳密さです。自社ポートフォリオのすべての製品について、実施法令を体系的に確認する必要があります。クラス分類の判断に迷う製品がある場合は、より高いクラスに分類しておいた方が安全です。たとえ不注意によるものであっても、分類を誤ると規制上のリスクにさらされます。