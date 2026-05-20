ContextAI™は、20年以上にわたって人間による検証を受けたセキュリティ・インテリジェンス、分析データ、ベスト・プラクティスを統合し、背景情報、ガードレール、サービスの形で提供することにより、AIを活用した開発とセキュリティの予測性、信頼性、費用対効果を高めます。

AppSecに関する深い専門知識

あらゆるアプリケーションに信頼性の高いセキュリティ解析を実行します。

継続的な更新

ソフトウェアのセキュリティに対する最新の脅威について注意を喚起します。

インテリジェントなガイダンス

問題のより効果的な優先順位付けと修正を支援します。

セキュリティ、品質、コンプライアンスに関するインテリジェンスを網羅したナレッジベース

オープンソース・コンポーネント、脆弱性、ライセンス要件、セキュアなコーディング・パターン、悪意のあるパッケージ、業界標準に関するペタバイト級のインテリジェンスはすべて人間による検証を受けており、AIはこの背景情報に基づいてソフトウェアのリスクを効果的に解析します。

市場をリードするアプリケーション・セキュリティ解析を、あらゆるソフトウェアに適用

ブラック・ダックの各スキャン・エンジンから得られる決定論的な解析結果を利用してAIベースの解析結果を検証し、スピード、一貫性、信頼性の向上を図っています。

現実に根ざしたAppSec分析データがインテリジェントな行動を促進

20年以上にわたる専門家主導のセキュリティ・テスト、サプライチェーン監査、問題のトリアージ、修正のフィードバックから得られた知見でAIを補強することにより、予測される結果に基づいてセキュリティ上の問題の妥当性確認、優先順位付け、修正を行うことができます。

セキュリティを最初から組み込む「セキュリティ・バイ・デフォルト」

17年以上にわたって650回以上の評価を実施して得られたセキュア開発成熟度モデル（BSIMM）のベスト・プラクティスは、大規模な環境でソフトウェアを構築、テスト、検証する際のガイダンスとして業界で定評があります。

ContextAI

ContextAI：セキュアなソフトウェア構築のためのモデル

ブラック・ダックのAI駆動型および従来型セキュリティ・ソリューションはいずれも、アプリケーション・セキュリティに関する実践的な知見と分析データを集めた業界で最も包括的なナレッジベースであるContextAIを活用しています。このため、セキュリティ・チーム、開発チーム、そしてAIエージェントは、セキュアで高品質なソフトウェアをより短時間で作成することができます。

アプリケーション・セキュリティ・インテリジェンスの優位性

千万件のオープンソース・プロジェクト

オープンソース・プロジェクトの解析数で業界最多を誇る包括的なデータベース。
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32万件の脆弱性

他のデータベースにはない、ブラック・ダックだけの脆弱性情報も数千件をカバー
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3千件のライセンス

ライセンスに関する最も充実したインテリジェンス（ライセンス全文テキスト、属性と義務に関するコード化した情報を含む）。
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6万3千件のBlack Duck Security Advisory

NVDよりも包括的な脆弱性インテリジェンス。
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40以上の言語、200以上のフレームワーク

強力なコード・セキュリティ・ルールセットと標準へのコンプライアンス。
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24年を超えるAppSecテスト

Continuous Dynamic™による実際のAppSecテストから得た分析用データセット。
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20年以上の監査で培った知見

M&Aおよび社内監査で実施された、最も信頼のあるソフトウェア・デュー・ディリジェンスから得た豊富な知見。
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サプライチェーン・アナリティクス

ソフトウェア・コンポジション解析の結果をサプライチェーン分析情報としてナレッジベースに登録。
詳しくはこちらへ

17年を超えるセキュリティのベスト・プラクティス

セキュリティ態勢の改善に向けた業界で実証済みのガイダンス。
詳しくはこちらへ

エージェント型アプリケーション・セキュリティ

ContextAIを活用したBlack Duck Signal™なら、ノイズとAIのハルシネーションに悩まされることなくセキュリティ上の問題を見つけて修正できます。
詳しくはこちらへ

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