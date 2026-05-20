AppSecに関する深い専門知識
継続的な更新
インテリジェントなガイダンス
オープンソース・コンポーネント、脆弱性、ライセンス要件、セキュアなコーディング・パターン、悪意のあるパッケージ、業界標準に関するペタバイト級のインテリジェンスはすべて人間による検証を受けており、AIはこの背景情報に基づいてソフトウェアのリスクを効果的に解析します。
ブラック・ダックの各スキャン・エンジンから得られる決定論的な解析結果を利用してAIベースの解析結果を検証し、スピード、一貫性、信頼性の向上を図っています。
20年以上にわたる専門家主導のセキュリティ・テスト、サプライチェーン監査、問題のトリアージ、修正のフィードバックから得られた知見でAIを補強することにより、予測される結果に基づいてセキュリティ上の問題の妥当性確認、優先順位付け、修正を行うことができます。
17年以上にわたって650回以上の評価を実施して得られたセキュア開発成熟度モデル（BSIMM）のベスト・プラクティスは、大規模な環境でソフトウェアを構築、テスト、検証する際のガイダンスとして業界で定評があります。
ブラック・ダックのAI駆動型および従来型セキュリティ・ソリューションはいずれも、アプリケーション・セキュリティに関する実践的な知見と分析データを集めた業界で最も包括的なナレッジベースであるContextAIを活用しています。このため、セキュリティ・チーム、開発チーム、そしてAIエージェントは、セキュアで高品質なソフトウェアをより短時間で作成することができます。
千万件のオープンソース・プロジェクト
32万件の脆弱性
3千件のライセンス
6万3千件のBlack Duck Security Advisory
40以上の言語、200以上のフレームワーク
24年を超えるAppSecテスト
20年以上の監査で培った知見
サプライチェーン・アナリティクス
17年を超えるセキュリティのベスト・プラクティス
エージェント型アプリケーション・セキュリティ
エンタープライズ向けTrue Scale AppSecソリューション
AIのスピードで動くセキュリティ
Gartner® MQ：AST
BDSAの価値