ブラック・ダックのAI駆動型および従来型セキュリティ・ソリューションはいずれも、アプリケーション・セキュリティに関する実践的な知見と分析データを集めた業界で最も包括的なナレッジベースであるContextAIを活用しています。このため、セキュリティ・チーム、開発チーム、そしてAIエージェントは、セキュアで高品質なソフトウェアをより短時間で作成することができます。