コンポーネントの可視化とSBOMの生成

とはいえ、SCAから始めるのは間違いではありません。その理由はシンプルです。可視化できていないものは管理できないからです。EU CRAの適用対象となるすべての製品には、オープンソース・ライブラリ、商用コンポーネント、サードパーティSDK、上流依存関係などのサプライチェーンが含まれます。そしてEU CRAでは、これらすべてを完全かつ正確に可視化することが要求されます。SBOMは単なる文書で終わるものではありません。組織の脆弱性管理プログラムが機能するための運用基盤となるものです。

しかしEU CRAの枠組みの中でSCAを正しく機能させるには、ソースコード・リポジトリのスキャンにとどまらない、いくつかの具体的な技術課題に対処する必要があります。組み込み製品やファームウェア・ベースの実装では、複雑さは大幅に増大します。Yoctoビルド、商用リアルタイムOS、ファームウェア・イメージには、単純なソース・レベルの解析は通用しません。最新のSCAツールには、ソースコードが入手できない場合でも、コンパイル済みの成果物を検査してコンポーネントのフィンガープリントを特定するバイナリ解析機能や、サプライヤーから支給されたコンポーネント目録を自社の中央監視環境に取り込むことのできるSBOMインポート機能などがあります。

ここで大きな意味を持つのが、統合モデルです。「サプライヤーから受け取ったSBOMに商用ライブラリが含まれる場合でも、これらをインポートして監視できます」と、ブラック・ダックのソフトウェア・サプライチェーン・リスク戦略責任者Tim Mackeyは述べています。

組織のコンプライアンス態勢の強さは、サプライチェーン内の最も弱いコンポーネントの強さによって決まります。つまり、組織のSCAプログラムは、自社で開発していないものも含め、自社製品に含まれるすべてのコンポーネントを対象にする必要があります。

Linuxベースのファームウェア実装では、「Linuxカーネルから独立してコンポーネントをアップデートできるため、コンポーネント・レベルでの詳細度が本当に重要です」とMackeyは述べています。そして、その具体性はEU CRAの2つの要件を同時にサポートします。1つは悪用可能な脆弱性をコンポーネント・レベルで特定する能力、そしてもう1つはシステム全体を更新することなくそれらを修正できる能力です。

コンテナ・ベースのデプロイ環境の場合、これよりもシンプルではあるものの、似たような話があります。「Dockerコンテナでは、どのような脆弱性が存在するかを評価するのは比較的容易です」とMackeyは述べています。「Dockerイメージというのは、いつでもその場でアップデートできるようになっているので、EU CRAの義務の大半を自動化できます」。ここで重要なのは、コンテナのスキャンおよびアップデート・ワークフローを個々の切り離されたプラクティスとして実行するのではなく、EU CRAのコンプライアンス・パイプラインに統合することです。