サポート期間を定義する

EU CRAでは、適切なサポート期間の決定について、製造業者に意図的に柔軟性を与えています。とはいえ、製造業者が何の制約もなしに自由に決定できるわけではありません。「コンポーネントによっては、何が合理的なサポート期間なのかについての事前知識を誰も持ち合わせていないことがあります」とD’Amato氏は認めています。「その分析は、製造業者が行います。ただし、市場監視当局が最新の技術水準に照らし合わせて各社製品を比較し、不一致がないかをチェックします」。

ここで重要な原則となるのが、想定される用途との整合性です。予想されるライフサイクルが3～5年の消費者向けIoT機器の場合、それに応じたサポート期間が要求されます。これに対し、重要インフラで使用され、15年間の稼働が予想される産業制御システムの場合は、まったく異なるサポート期間が求められます。サポート期間は、自社の製品ロードマップの都合で決めるのではなく、その製品が市場で実際にどのように使用されるかを考慮して、適切に決定する必要があります。

実務上の指針としては、まず自社製品の想定されるユースケースを分析し、その市場セグメントの同等製品を調査した上で、最新の技術水準で期待されるサポート期間を把握します。そして具体的な分析結果を文書化し、実際に遵守できるサポート期間を宣言するようにします。判断内容そのものと同じくらいに重要なのが、文書化の規律です。「特定の市場や業界でのサポート期間といったパラメーターを定義する際には、デューデリジェンスを実施してその内容を文書化する必要があります」とD’Amato氏は述べています。根拠を文書化しておけば、市場監視当局が自社の判断に異議を唱えた場合の防御となります。

既に積極的な開発は行われていないものの、まだサポート期間中にある製品は、メンテナンス・モードであると見なされます。開発への投資が減少していても、コンプライアンスの義務が軽減されるわけではありません。脆弱性管理の義務は、宣言したサポート期間が終了するまでは全面的に有効なままです。そのことを念頭に、メンテナンス・モードの運用予算を確保する必要があります。