機微データ保護に関するCISO向けガイド

コラボーレションにはデータ保護が必要

CISOの主な責任の1つは、自社の重要なデジタル資産を保護することです。これには、独自のソースコードやその他の特許技術や機密情報などの企業の知的財産が含まれる場合があります。ただし、プライバシーと規制に関する法律や基準が新たに登場したため、CISOとデータ保護責任者は、ユーザーデータ（個人識別情報（PII）、個人健康情報（PHI）、およびペイメントカード業界（PCI）データ）も保護する必要があります。

これらの新しいプライバシー法は、ユーザーデータの使用、保持、および地理的居住に関する制限を強化しています。また、多くの組織がこのデータを保護し、内部およびこのデータを処理するサードパーティベンダーとの両方で使用する必要があります。CISOは、データ保護、プライバシー保護、ITインフラストラクチャ、コンプライアンス、およびソフトウェア開発において同僚と協力して、これらのデータ保護およびプライバシーに関する法律、標準、およびガイドラインへの準拠を確保する必要がありますが、ハイブリッドクラウドとマルチクラウドサービスの出現と採用がデータセキュリティに新たな課題をもたらしています。その他の要因（データの地理的な起源、ストレージの場所、ユーザーアクセスの場所のポイント）は、サービスプロバイダーと主要なクラウドインフラストラクチャプロバイダーがデータを保護するために必要なことをさらに複雑にします。