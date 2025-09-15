DevSecOps モデルへの移行は複雑である必要はありません。Black Duck の今日の最先端の AppSec ソリューションを使用すると、組織は開発チームのスピードを落とすことなく、セキュリティを簡単にシフトレフトできます。

Black Duck Polaris™ Platform は、統合されたクラウドベースのアプリケーション・セキュリティ・テスト・ソリューションであり、開発者を簡単にオンボードし、数分でコードのスキャンを開始できます。また、セキュリティ・チームは、数千のアプリにわたる AppSec テスト・アクティビティとリスクを一元的に追跡および管理して、パイプライン、チーム、ビジネス・ユニット全体で完全なセキュリティ・カバレッジを確保できます。

Black Duck は、開発者がリアルタイムで安全なコードを記述し、将来的にパイプラインの柔軟性を確保できるようにするための幅広い拡張機能とプラグインも提供しています。Code Sight™ は、IDE ベースの迅速なテストを提供するため、開発者はより安全なコードを記述し、ソフトウェアをダウンストリームにプッシュする前に脆弱なコンポーネントを修正できます。開発者は、IDE を離れることなく、セキュリティ上の不具合を迅速かつ正確に検出し、詳細な修正ガイダンスを表示できます。

Blak Duck GitHub Action、GitLab テンプレート、Azure DevOps 拡張機能、Jenkins プラグインは、テスト・サーバーへのシームレスな接続を確立し、開発者と DevOps チームが既存のワークフローにセキュリティ・テストを組み込むことを可能にします。これらのプラグインは、構成が完了すると、自動セキュリティ・チェックを実行し、開発者による追加の設定を必要とせずにポリシーとリスク許容度を適用します。

Polaris プラットフォームは、幅広いプラグインや拡張機能とともに、ビジネスに合わせて拡張および成長できる包括的で柔軟なソリューションを提供します。AppSec チームの制御と可視性を一元化し、開発者が既存のワークフロー内でセキュリティ・テストの知見を活用できるようにすることで、開発中のソフトウェアが安全かつ効率的に展開されることを保証できます。

