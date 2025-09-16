ソフトウェア・コンポジション解析（SCA）は、コードベース内のオープンソース・ソフトウェアを識別する自動化されたプロセスです。この解析は、セキュリティ、ライセンス・コンプライアンス、コード品質を評価するために実行されます。

企業はオープンソースのライセンスの制限と義務を意識する必要がありますが、その義務の追跡を手動で行うことは骨の折れる作業であり、コードやそれに伴う脆弱性が見落とされがちです。自動化ソリューションとして開発されたSCAは、この初期のユースケースから、コードのセキュリティと品質を解析できるように拡張されました。

最近のDevOpsまたはDevSecOps環境では、SCAによって「シフトレフト」パラダイムが活気付きました。SCAを早期段階から継続的に行うことにより、開発チームとセキュリティ・チームはセキュリティと品質を損なうことなく生産性を向上させることができます。