代码缺陷在早期发现时最容易解决，以免影响发布时间表或用户。借助 Synopsys，您可以在 SDLC 中的多个节点启动静态代码分析，从而优化测试以适应您团队的工作方式。
无论您的开发技术栈是什么样子，Synopsys 都可以帮助您将 SAST 无缝集成到您的开发和 DevOps 工作流以及工具链中。
正在寻找针对现代开发优化且易于使用的 SaaS 解决方案？ fAST静态扫描能够使你在分分钟内开始扫描易受攻击的源码、硬编码的秘密数据或错误配置的IaC模版。源码管理和CI事件可以触发自动扫描
您是否需要一个可以在您的环境中部署的静态分析解决方案？ 软件风险管理器将 SAST 集成到统一的应用程序安全态势管理 (ASPM) 解决方案中，该解决方案具有集中式策略管理、测试编排、问题优先排序和补救跟踪功能。
想要在不拖慢开发人员速度的情况下左移安全测试？ 使用 Code Sight™ IDE 插件，开发人员可以在编写代码时实时查找和修复安全问题。快速的增量扫描可以直接在 IDE 中标记安全缺陷并提出修复建议，从而节省开发人员的时间，以便开发人员可以在提交代码前修复缺陷。
我们的静态分析解决方案基于通用扫描引擎构建，可在云、本地和 IDE 中提供相同的快速、准确且可扩展的结果。
快速增量扫描可在 SDLC 的任何步骤触发，并可根据需要运行深度应用程序扫描。
默认情况下，安全检查器经过调优以消除误报，并可进行配置以最适合您的应用程序风险状况。
Black Duck 提供市场上最全面的静态分析解决方案，能够灵活地发现任何应用中、各种技术中的安全和质量问题，并集成到通用的开发人员工作流程中。
SAST 结果直接在现有工作流程中提供，因此开发人员无需离开自己喜欢工具即可快速消除缺陷。高度准确的结果使开发人员能够专注于实际问题，而不是浪费时间对误报进行分类，从而进一步提高效率。
Black Duck 扫描引擎可以发现跨多个文件和库的复杂问题。可以调整安全和质量检查器，以最好地匹配每个应用程序的情况，因此开发人员和安全团队都能获得所需的结果。
Black Duck 客户会经常扫描世界上一些最大型的应用程序，包括具有数千名开发人员和数千万行代码的应用程序。无论您的应用程序多么庞大，我们的 SAST 扫描都能提供始终如一的准确结果。
基于策略的扫描和内置报告可以让您轻松跟踪和管理对您的业务至关重要的编码标准的合规性。对问题类型和严重程度的洞察有助于确定补救工作的优先级，并跟踪团队和项目的进度。
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